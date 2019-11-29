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"Динамо" понесло серьезные потери перед решающим матчем в Лиге Европы

пятница, 29 ноября 2019, 10:31
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Сразу три основных футболиста киевского "Динамо" пропустят решающий матч группового этапа Лиги Европы против "Лугано" из-за дисквалификации.

Так, в заключительной игре данной стадии не сыграют центральный защитник Артем Шабанов, хавбек Беньямин Вербич и капитан киевлян Сергей Сидорчук.

Первые два получили по третьей желтой карточке в матче с "Мальме" (3:4), а Сидорчук был удален с поля.

Решающий поединок группового раунда Лиги Европы пройдет 12 декабря в Киеве. Для выхода в плей-офф турнира киевскому клубу нужна только победа.

В данный момент киевляне идут на третьем месте в группе и имеют в активе шесть очков. Лидирует "Копенгаген", который набрал девять баллов. Второе место у "Мальме", у которого в активе восемь очков. "Лугано" же с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

Напомним, что фанаты "Динамо" гневно отреагировали на очередной провал в Европе.

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