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Это был плохой, но опыт: в "Динамо" высказались о позорном поражении в Лиге Европы

пятница, 29 ноября 2019, 09:35
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Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от шведского "Мальме" в матче Лиги Европы. Игра завершилась победой шведов со счетом 4:3.

Наставник считает, что его команде не хватило концентрации.

"Сложно играть, когда каждый из таймов начинается с пропущенного мяча после стандартного положения. Это происходит уже не впервые, наверное, где-то не хватает концентрации, трудно входим в игру. Мы показали достаточно хороший уровень игры, особенно в первом тайме. И это вселяло оптимизм, что такая игра продолжится и после перерыва. Но в начале второго тайма, к сожалению, мы снова пропустили", - сказал Михайличенко.

Высказался наставник и о большом количестве нарушений правил со стороны его подопечных. По словам тренера, некоторые игроки принимают неправильные решения, что свойственно людям.

"Думаю, каждый из них понимает, где он ошибся, где он неправ. Пусть это был плохой, но опыт. Нужно быть готовым к таким ситуациям на поле", - заявил наставник киевлян.

Также Михайличенко принес извинения полученную им желтую карточку.

"Эмоции на поле передаются и мне тоже. Могу ошибаться, но я был в паре метров от момента и мне показалось, что мяч не вышел. Прошу прощения за свое поведение. При таком напряжении на поле невозможно оставаться спокойным", - добавил он.

Напомним, что фанаты "Динамо" гневно отреагировали на очередной провал в Европе.

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