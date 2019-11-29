Лига Европы: как "Динамо" окончательно не скатиться на футбольное дно

Киевское "Динамо" после поражения пятом туре группового этапа Лиги Европы от шведского "Мальме" заметно усложнило шансы на выход в плей-офф.

Так, чтобы выйти на второе место в группе и попасть в плей-офф нужно обязательно побеждать швейцарский "Лугано". Также нужно надеяться на то, чтобы "Мальме" проиграл в гостевом поединке против "Копенгагена".

Если же "Копенгаген" и "Мальме" сыграют вничью, то у киевлян и шведов будет одинаковое количество очков. В таком случае, "Динамо" будет располагаться строчкой выше за счет лучшего результата в личных встречах (1:0 дома и 3:4 на выезде).

Если "Мальме" победит, то шведы 11 очками занимают 1-ю строчку. У датчан и украинцев будет по 9 очков, но вторую команду будут определять по дополнительным параметрам. Все будет зависеть от того, с каким счетом проиграет "Копенгаген" "Мальме", и с каким выиграет "Динамо" у "Лугано".

Напомним, что в "Динамо" высказались о позорном поражении в Лиге Европы.