Мальме - Динамо - 4:3 Видеообзор

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4.

Киевляне пропустили первыми, затем вышли вперед, после чего вновь были вынуждены отыгрываться. Решающий гол в компенсированное время забил Розенберг, который провел свой последний матч в карьере.

МАЛЬМЕ - ДИНАМО: ВИДЕО ГОЛОВ

Благодаря победе "Мальме" вышел на второе место в турнирной таблице группы В, набрав восемь очков. "Динамо" с шестью очками опустилось на третью позицию.

В заключительном туре "Динамо" дома сыграет с "Лугано", "Мальме" в гостях встретится с "Копенгагеном". Матчи состоятся 12 декабря.

МАЛЬМЕ Швеция - ДИНАМО Украина - 4:3 (1:2)

Голы: Бенгтссон (2), Розенберг (49, 90+5), Ракип (57) - Миколенко (19), Цыганков (39), Вербич (77)

"Мальме": Далин, Бенгтссон, Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Сафари, Инносент (Ракип, 46), Рикс, Траустасон, Баширу, Бергет, Розенберг.

"Динамо": Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко, Кадар, Шепелев (Шапаренко, 71), Сидорчук, Вербич (Караваев, 82), Буяльский, Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Шепелев (20), Шабанов (23), Сидорчук (36), Ракип (67), Вербич (70), Баширу (76).

Удаление: Сидорчук (65).

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