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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Билеты на Евро-2020: как попасть на матчи сборной Украины

суббота, 30 ноября 2019, 21:10
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В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Украины попала в группу С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Четвертым соперником украинцев будет победитель стыковых матчей пути A или D.

Матчи с участием украинской национальной команды пройдут в Амстердаме и Бухаресте. Для украинских фанатов на эти матчи будет выделено 20 тысяч билетов.

Прием заявок на приобретение заявок начнется 4 декабря на сайте УЕФА.

Болельщики смогут подать заявки на матчи группового этапа или на пакет Follow my Team ("Вместе с командой"). Данный пакет даст возможность посетить матчи плей-офф своей сборной вне зависимости от того, в каком городе он будет сыгран. В случае не выхода команды в плей-офф, фанатам возместят стоимость билета.

Если спрос на билеты превысит предложение, то обладателей билетов выберут с помощью лотереи.

Ранее "Апостроф" публиковал полный календарь матчей Евро-2020.

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