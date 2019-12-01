"Динамо" одержало трудную победу над клубом из Донецка: видеообзор

В матче 16-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" со счетом 3:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Динамо им. В. Лобановского".

Динамовцы захватили инициативу с первых минут поединка, но долгое время команде не удавалось поразить ворота гостей. На 37-й минуте Беседин воспользовался ошибкой Пенькова и головой переправил мяч в пустые ворота. Через несколько секунд грубо ошибся Шабанов, Захеди ворвался в штрафную и ударом с близкого расстояния сравнял счет.

Во втором тайме "Динамо" продолжало владеть инициативой, но гости были близки к тому, чтобы выйти вперед. Захеди получил пас от Имери и непостижимым образом пробил мимо ворот с близкого расстояния. Решающий эпизод произошел на 73-й минуте. Кравчук получил красную карточку и "Олимпик" остался вдесятером. Через несколько минут донецкий клуб остался вдевятером из-за травмы Снурницына и пока клуб готовил замену, динамовцы сравняли счет. На 79-й минуте Беседин замкнул прострел Караваева. Точку в матче поставил Де Пена с передачи Шепелева.

Благодаря победе "Динамо" вышло на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Олимпик" остался на 7-й позиции.

В 17-м туре "Динамо" дома сыграет с "Зарей". Матч состоится 8 декабря. "Олимпик" в гостях встретится с "Шахтером" (6 декабря).

"Олимпик" – "Динамо" - 1:3 (1:1)

Голы: Захеди (38) - Беседин (37, 79), Де Пена (87)

"Олимпик": Пеньков, Гришко, Лукьянчук, Снурницын (Трубочкин, 80), Цымбалюк, Кравчук, Ксенз, Политыло, Тейшейра (Имери, 65), Балашов, Захеди.

"Динамо": Бойко, Миколенко (Кендзера, 28), Кадар, Шабанов, Караваев, Сидорчук, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 74), Цыганков, Буяльский, Беседин.

Предупреждения: Цымбалюк (17), Тейшейра (41), Беседин (54), Пеньков (68).

Удаление: Кравчук (73).

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