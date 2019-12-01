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"Шахтер" сенсационно потерял очки в дерби

воскресенье, 01 декабря 2019, 15:54
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"Мариуполь" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Украины. Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Горнякам" удалось достаточно быстро выйти вперед. На 14-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за фол на Евгению Коноплянке. Тайсон с 11-метровой отметки развел мяч и голкипера хозяев Евгения Гальчука по разным углам.

"Мариуполь" сравнял счет сразу же после перерыва. Илья Путря подкараулил оплошность обороны "горняков" и добил мяч в ворота после его отскока от перекладины. Несмотря на все усилия, чемпион так и не смог вырвать победу. "Шахтер" во второй раз в сезоне потерял очки.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

16-й тур

МАРИУПОЛЬ - ШАХТЕР Донецк - 1:1

Голы: Тайсон, 15 (с пенальти); Путря, 49.

Мариуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворский, Полегенько, Тищенко, Петерман, Мишнев, Горбунов, Путря (Бондарь, 88), Фомин (Выскребенцев, 17 (Романюк, 90+3)).

Шахтер: Пятов, Болбат, Бондар, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 79), Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка, Сикан (Борячук, 70).

Ранее "Апостроф" рассказывал, как "Шахтеру" попасть в плей-офф Лиги чемпионов.

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