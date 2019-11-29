Как "Шахтеру" попасть в плей-офф Лиги чемпионов: все возможные расклады

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" занимает второе место в группе, однако для выхода в плей-офф турнира "горнякам" нужно постараться в последнем туре.

Выиграл группу уже гарантировано "Манчестер Сити", а "Шахтер", "Динамо" Загреб и "Аталанта" сохраняют шансы на выход в плей-офф.

В последнем туре "Шахтер" будет дома играть против "Аталанты", а "Динамо" Загреб у себя дома сыграет с "Манчестер Сити". Матчи пройдут 11 декабря.

В случае победы "горняки" точно попадут в плей-офф. Если же "Сити" резервным составом обыграет "Динамо", то "Шахтеру" хватит и ничьей.

В случае поражения "Шахтера" и ничьей "Динамо", команда из Донецка будет третьей, так как у нее будет перевес в личных встречах по голам.

1. Манчестер Сити - 11

2. Шахтер - 6

3. Динамо Загреб - 5

4. Аталанта - 4

Ранее "Апостроф" сообщал о том, как "Динамо" окончательно не скатиться на футбольное дно.