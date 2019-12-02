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Участвовали даже зрители: в России спортивный турнир завершился массовым побоищем

понедельник, 02 декабря 2019, 18:10
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30 ноября в Назрани (Ингушетия, Россия) состоялся турнир по боевому самбо, во время которого произошла массовая драка.

Инцидент произошел, когда на татами находились ингушский спортсмен и его оппонент из Чечни. Во время схватки один из соперников толкнул другого. После этого на арену выскочили представители тренерских штабов и болельщики, которые принялись драться друг с другом.

По сведениям очевидцев, особо никто не пострадал, а самых буйных участников потасовки служба безопасности спорткомплекса вывела из здания.

В министерстве спорта Ингушетии сняли с себя ответственность за произошедшее, заявив, что турнир был организован частным образом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские боксеры устроили побоище в гостинице.

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