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Украинец провел самый успешный матч в НБА: видео

понедельник, 02 декабря 2019, 11:39
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Матч против "Сан-Антонио Сперс" стал самым успешным в НБА для украинского защитника "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка.

Наш соотечественник провел на площадке 23 минуты. За это время он смог набрать 13 очков. Поединок стал для него самым результативным за время выступлений в лучшей баскетбольной лиге планеты.

Сам матч завершился победой команды украинца со счетом 132:98. В турнирной таблице Восточной конференции "Детройт Пистонс" занимает 10-е место. На ее счету 7 побед и 13 поражений.

Михайлюк выступает в НБА с 2018 года. Его первым клубом в Национальной баскетбольной ассоциации был "Лос-Анджелес Лейкерс".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец, сбежавший в Россию, устроил дикий скандал во время матча.

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