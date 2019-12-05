Бывший футболист "Динамо" забил красивый гол в Европе: опубликовано видео

Украинский защитник "Ризеспора" Николай Морозюк забил свой первый гол в составе турецкого клуба.

Морозюк отличился в матче 1/16 финала Кубка Турции против "Самсунспора". Украинец забил гол на 18-й минуте, блестяще выполнив штрафной удар. Во многом благодаря игре Морозюка "Ризеспор" одержал победу со счетом 3:2.

В нынешнем сезоне украинский защитник провел за "Ризеспор" 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

31-летний Морозюк является воспитанником киевского "Динамо" и выступал за клуб на протяжении девяти лет. Также он играл за "Днепр", "Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург". За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил один гол.

Напомним, что несколько недель назад жена Морозюка Ирина стала президентом украинского клуба. С подробностями можно ознакомиться здесь.