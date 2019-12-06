RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 декабря

05:26
Епифаний дал неожиданный прогноз конфликта между ПЦУ и РПЦ
04:31
Неизвестная сторона Солнца: какие открытия сделал зонд, рекордно подлетев к звезде
03:28
Ведет себя активно: что происходит с супервулканом Йеллоустоун, способным "похоронить" часть планеты
02:31
В центре Киева вандалы изуродовали известную инсталляцию: фото
01:22
Бардак и кромешная тьма: в сети показали печальные фото онкобольницы в Харькове
00:19
В Киеве поймали дерзкую банду уличных воров: в сети показали фото

6 декабря

23:31
Скандальный антикоррупционер получил руководящую должность в "Укрзализныци": в сети недоумевают
21:38
В Украине озвучили главное условие для проведения выборов на Донбассе
21:02
Мы идем домой: Чубаров анонсировал важную акцию, связанную с Крымом
20:57
Десять обстрелов и раненый: новые детали о ситуации на Донбассе
20:33
В сети появилось видео адского пожара в Одессе, снятое выжившим студентом
20:15
До сих пор не вернули тело: новые подробности гибели на Донбассе украинских спецназовцев из "Альфы"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США установили впечатляющий мировой рекорд: видео

пятница, 06 декабря 2019, 15:36
переглянути новину українською

Во время матча Американской хоккейной лиги между "Херши" и "Хартфордом" был установлен впечатляющий мировой рекорд.

После первого гола хозяев, который случился на 9-й минуте встречи, на площадку полетели мягкие игрушки, которые на арену принесли болельщики. Всего на льду оказалось 45 650 игрушек, что стало новым мировым рекордом.

Бросание мягких игрушек на площадку после первого гола своей команды стало доброй традицией в США в преддверии Рождества. Она берет свою историю с 1993 года. Все игрушки, которые приносят болельщики на матч, отправляют после этого в детские дома и благотворительные организации.

Интересно, что предыдущий рекорд также принадлежал болельщикам "Херши". В прошлом году перед Рождеством в одном из матчей они выбросили на площадку 34 798 игрушек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч чемпионата Украины по хоккею завершился рекордным разгромом.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Лацио - Ювентус: онлайн трансляция

Интер - Рома - 0:0 Хроника матча

Шахтер - Олимпик - 3:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: