И это победа чемпиона? Фанаты ярко отреагировали на бой-реванш Джошуа с Руисом

Болельщики бокса остались недовольны стилем ведения бокса британцем Энтони Джошуа, который в чемпионском бою победил мексиканца Энди Руис по прозвищу "Разрушитель".

"Какой унылый шлак. Я срублю его как дерево, я отобью ему голову. И 12 раундов убегал".

"Нафиг таких чемпионов. Разделить пояса между Фьюри и Уаялдером и свести в объединительном бою".

"Заячий бокс от мальчика-фотомодели".

"Не думал, что бой Джошуа будет в разы скучнее боев Кличко".

"Позор такому чемпиону.Атлет весь бой бегал от толстого мужичка".

"Самый трусливый чемпион в супертяжёлом. Ощущение будто пересматривал Кличко-Поветкин. Ну как можно, бегал от мексиканца все 12 раундов а когда пытался что-то кроме джеба ударить то огребал от толстяка и снова на велосипед садился".

"Хорошо побегал, может когда-нибудь и побоксирует...".

"Итог боя: Джошуа трус".

"1) Джошуя сел на велосипед. Сильно ухудшенная Володи Кличко с недоджебом. 2) Руиз с пончиками просто не мог добежать и он тоже накосячил. 3) Бой - г-но. 4) И Уайлдер и даже цыган-наркоман будут гонять Джошуа по всему рингу. 5) Плохой чемпион, скажем прямо...".

"Джошуа с Усиком могут такую ламбаду устроить, что вместо бокса будут танцы на ринге)))".

"Джошуа - самый трусливый чемпион в истории бокса. Мне даже как-то стыдно и неловко за него".

"Какие претензии к Джошуа? 1) В первом бою лез в рубку, не сумел держать удары Руиса, проиграл. Сделал выводы, уверенно перебил. 2) Подтянул выносливость, уверенно продержался все 12 раундов. 3) Действовал грамотнее, чем в первом бою, собоюдал дистанцию, переодически грамотно задействовал правую. У него нет мощи Уайлдера и техники Фьюри, теперь ему не боксировать? Что за чушь? Хорошая позиция - победит, трус, велосипедист, стыдно. Проиграл бы - дутый чемпион, химик, качок. И дело не только в Джошуа, критикуют всех, кто дерется с умом. Тоже самое говорили про Флойда, Уорда, говорят про Канело. Очень предвзятое отношение к нему. Где объективность?".

"Я пожму ему руку, а потом сяду на велосипед (Джошуа)".

"И это победа чемпиона? Позорище какое-то! Руис молодец!".

"Чемпион по велотреку", - пишут пользователи.