И снова Месси: лучший футболист мира принес "Барселоне" яркую победу в чемпионате Испании

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Мальорку" со счетом 5:2. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Победу каталонцам принес хет-трик Лионеля Месси, который несколько дней назад стал обладателем "Золотого мяча"-2019 и был признан лучшим футболистом мира. Также в составе "Барселоны" отличились Гризманн и Суарес, который забил невероятный гол пяткой. У "Мальорки" дублем отметился Будимир.

"Барселона" по-прежнему лидирует в турнирной таблице Примеры, но каталонцы опережают главного конкурента - мадридский "Реал" только по разнице мячей. В 17-м туре "Барселона" на выезде сыграет с "Реалом Сосьедад". Матч состоится 14 декабря.

"Барселона" – "Мальорка" - 5:2 (4:1)

Голы: Гризманн (7), Месси (17, 41, 83), Суарес (83) - Будимир (35, 64)

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Ракитич (Аленья, 72), Бускетс, де Йонг (Видаль, 64), Месси, Суарес, Гризманн (Карлес Перес, 85).

"Мальорка": Рейна, Гамес, Вальент, Раильо, Састре, Фебас, Баба (Хосеп Сенье, 71), Севилья (Эрнандес, 59), Дани Родригес, Будимир (Пратс, 85), Кубо.

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