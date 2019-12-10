Бавария - Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч 11 декабря

11 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся немецкая "Бавария" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Поединок состоится в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена". Онлайн-трансляция матча "Бавария" - "Тоттенхэм" будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом поединка немецкий клуб. На победу "Баварии" дается коэффициент 1,45. На успех английского клуба можно поставить с коэффициентом 6,00. Ничья оценивается коэффициентом 5,10.

БАВАРИЯ - ТОТТЕНХЭМ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В первом круге "Бавария" на выезде уничтожила "Тоттенхэм" со счетом 7:2. После пяти туров "Бавария" лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 15 очков. "Тоттенхэм" с 10 очками занимает второе место в группе. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф, поэтому матч будет носить скорее тренировочный характер.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Црвену Звезду", "Тоттенхэм" обыграл "Олимпиакос".