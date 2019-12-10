Лига чемпионов: наставник "Ливерпуля" отметился дерзкой выходкой перед игрой с "Зальцургом"

Именитый наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп обрушился с критикой в адерс переводчика во время пресс-конфренции накануне матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга". Онлайн-трансляция матча "Зальбург" - "Ливерпуль"будет доступна на "Апострофе". Начало встречи в 19:55.

Дело в том, что переводчик неправильно перевел слова Джордана Хендерсона с английского на немецкий. В один из моментов переводчик сказал, что игра против "Зальцбурга" будет якобы легкой для "Ливерпуля". Немецкий специалист Клопп тут же его поправил.

"Хреново, когда рядом с переводчиком сидит тренер, говорит по-немецки. Вопрос был о том, поможет нам победа в Лиге чемпионов в прошлом году, потому что мы всегда выступали в похожих ситуациях.

Хендерсон не говорил, что мы не будем напрягаться в этой игре. Мы осознаем, что будет непросто. Он говорил о всяких обычные вещи. Вам действительно стоит послушать. Иначе я могу сделать это сам. Это не так уж и сложно", - отметил он.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграл вничью с "Наполи", а "Ред Булл Зальцбург" разгромил "Генк".