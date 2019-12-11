Дата сдвинулась: промоутер назвал новые сроки следующего боя Усика

Промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн рассказал о том, с кем наш соотечественник проведет два своих следующих боя.

"Бой Усик – Чисора, вероятно, пройдет в начале марта. После этого Александр будет драться с победителем поединка Джошуа – Пулев", - отметил он.

Это говорит о том, что второй бой Усика в супертяжелом дивизионе пройдет позже, чем планировалось. Изначально говорилось, что боксеры выйдут в ринг в феврале.

Что касается боя Джошуа – Пулев, то он, скорее всего, состоится в апреле.

"На проведение этого боя претендуют шесть стран. Наименьшую выручку можно собрать в Великобритании. Но именно это – наиболее предпочтительный выбор Энтони", - добавил промоутер.

Напомним, болельщики бокса остались недовольны стилем ведения бокса британцем Энтони Джошуа, который в чемпионском бою победил мексиканца Энди Руиса по прозвищу "Разрушитель".