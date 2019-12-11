Итальянский топ-клуб уволил тренера после крупной победы в Лиге чемпионов

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис принял решение попрощаться с главным тренером команды Карло Анчелотти.

О решении руководства неаполитанцев сообщается в Twitter "Наполи".

"Руководство Наполи приняло решение уволить главного тренера команды Карло Анчелотти. Дружеские отношения и взаимное уважение коуча с боссами клуба останется неизменным", - сообщает пресс-служба клуба.

Интересно, что итальянский клуб уволил тренера после того, как команда обыграла в Лиге чемпионов бельгийский "Генк" со счетом 4:0. Таким образом, пока сложно понять причины увольнения Анчелотти.

Напомним, что со всеми результатами матчей 10 декабря можно ознакомиться по ссылке.