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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Вылет "Аякса", позор "Зенита" и "Интера": все результаты Лиги чемпионов 10 декабря

среда, 11 декабря 2019, 00:54
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10 ноября состоялись восемь матчей 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20, по итогам которых определились еще шесть участников плей-офф. Ими стали: "Ливерпуль", "Наполи", дортмундская "Боруссия", "Лион", "Валенсия" и "Челси".

Группа E

"Ливерпуль" одержал тяжелую победу на выезде в матче с "Ред Булл Зальцбург" и финишировал на первом месте в группе. Вторым стал "Наполи", который не испытал проблем в поединке с "Генком".

"Наполи" - "Генк" - 4:0 (3:0)

Голы: Милик (3, 26, 38, пенальти), Мертенс (74, с пенальти)

"Ред Булл Зальцбург" - "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)
Голы: Кейта (57), Салах (58)

Положение команд: "Ливерпуль" - 13, "Наполи" - 12 , "Ред Булл Зальцбург" - 7, "Генк" - 1.

Группа F

"Интер" дома неожиданно проиграл резервному составу "Барселоны" и этим воспользовалась дортмундская "Боруссия", обыгравшая "Славию". Таким образом, в плей-офф прошел немецкий клуб.

"Боруссия" Д - "Славия" - 2:1 (1:1)
Голы: Санчо (10), Брандт (61) - Соучек (43)

"Интер" - "Барселона" - 1:2 (1:1)
Голы: Лукаку (44) - Перес (23), Фати (87)

Положение команд: "Барселона" - 14, "Боруссия" - 10, "Интер" - 7, "Славия" - 2.

Группа G

"Зенит" потерпел разгромное поражение в Португалии, чем воспользовался "Лион", который благодаря ничьей с "РБ Лейпциг" вышел в плей-офф.

"Бенфика" - "Зенит" - 3:0 (0:0)
Голы: Серви (47), Пицци (58, пенальти), Азмун (79, автогол)

"Лион" - "РБ Лейпциг" - 2:2 (0:2)
Голы: Ауар (50), Депай (82) - Форсберг (9, с пенальти), Вернер (33, с пенальти)

Положение команд: "РБ Лейпциг" - 11, "Лион" - 8, "Бенфика" - 7, "Зенит" - 7.

Группа H

"Аякс" в решающем матче проиграл "Валенсии" и теперь будет выступать в Лиге Европы. "Челси" победил "Лилль" и пробился в плей-офф со второго места.

"Челси" - "Лилль" - 2:1 (2:0)
Голы: Абрахам (19), Аспиликуэта (35) - Реми (78)

"Аякс" - "Валенсия" - 0:1 (0:1)
Гол: Родриго (24)

Положение команд: "Валенсия" - 11, "Челси" - 11, "Аякс" - 10, "Лилль" - 1

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