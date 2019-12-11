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"Манчестер Сити" поиздевался над "Динамо" в последнем туре Лиги чемпионов

среда, 11 декабря 2019, 21:50
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В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде разгромил загребское "Динамо" со счетом 4:1.

Хорваты быстро открыли счет благодаря шикарному голу Ольмо, а затем отошли большими силами к своим воротам. "Манчестер Сити" постоянно владел мячом и вскоре стал создавать опасные моменты. На 33-й минуте Жезус сравнял счет после навеса с фланга. Впрочем, за несколько секунд до гола форвард, возможно, нарушил правила на защитнике, но арбитр фол не зафиксировал. В концовке тайма судья помог уже "Динамо", не удалив Гояка за удар локтем в лицо Родри.

В начале второго тайма англичане взвинтили темп и добили соперника. Жезус забил два гола в течение четырех минут и оформил хет-трик. В концовке счет до крупного довел Фоден.

"Манчестер Сити" занял первое место в группе, набрав 14 очков. "Динамо" с пятью очками финишировало на последней позиции.

ДИНАМО Загреб, Хорватия - МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия - 1:4 (1:1)
Голы: Ольмо (10) - Жезус (33, 50, 54), Фоден (84)

"Динамо": Ливакович, Мубандже, Стоянович, Дилавер, Адеми, Моро, Гояк (Маер, 81), Оршич (Хайрович, 81), Ольмо, Кондзер (Джира, 59), Петкович.

"Манчестер Сити": Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди, Родри Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66).

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