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Некому забивать: тренер "Шахтера" удивил заявкой на матч с "Аталантой"

среда, 11 декабря 2019, 10:36
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Наставник "Шахтера" Луиш Каштру объявил предварительную заявку команды на матч Лиги чемпионов с "Аталантой", который пройдет 11 декабря в Харькове. Смотрите прямую трансляцию игры "Шахтер" - "Аталанта" на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

В заявку попал 21 футболист, в числе которых нашлось место только одному номинальному форварду - лучшему бомбардиру первенства страны Жуниору Мораесу.

Если же случится так, что форвард получит повреждение, то на его место должен будет выходить игрок другого амплуа.

Интересно, что для "Шахтера" игра с итальянцами является ключевой для выхода в плей-офф турнира. "Горняков" устроит только победа.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Манчестер Сити", а "Аталанта" обыграла загребское "Динамо".

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