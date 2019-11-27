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Манчестер Сити - Шахтер - 1:1 Видеообзор

среда, 27 ноября 2019, 07:00
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В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" со счетом 1:1.

Счет на 56-й минуте открыл Илкай Гюндоган, которому ассистировал Габриэл Жезус. "Шахтеру" удалось уйти от поражения благодаря голу Манора Соломона с паса Додо.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР: ВИДЕО ГОЛОВ

"Манчестер Сити" обеспечил себе первое место в группе и выход в плей-офф. "Шахтер" перед последним туром на одно очко опережает загребское "Динамо", и на два - "Аталанту". В 6-м туре "Шахтер" дома сыграет с "Аталантой", а "Динамо" на своем поле примет "Манчестер Сити". Матчи состоятся 11 декабря.

"Манчестер Сити" Англия – "Шахтер" Украина - 1:1 (0:0)
Голы: Гюндоган (56) - Соломон (69)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Анхелиньо, Жоау Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Сильва, 70), Бернарду Силва, Родри Эрнандес (Фоден, 76), Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Шахтер": Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Алан Патрик, Коваленко (Маркос Антонио, 81), Тете, Степаненко, Коноплянка (Соломон, 65), Мораес.

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