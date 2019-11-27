Аталанта - Динамо Загреб - 2:0 Видеообзор

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" дома обыграла загребское "Динамо" со счетом 2:0.

Счет на 27-й минуте ударом с пенальти открыл Луис Мюриэль. На 47-й минуте второй гол, который стал последним в игре, провел Алехандро Гомес после классного индивидуального прохода.

В этой группе первое место и выход в плей-офф себе уже обеспечил "Манчестер Сити". Чемпион Украины "Шахтер" перед последним туром на одно очко опережает загребское "Динамо", и на два - "Аталанту". В 6-м туре "Шахтер" дома сыграет с "Аталантой", а "Динамо" на своем поле примет "Манчестер Сити". Матчи состоятся 11 декабря.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа С. 5-й тур

АТАЛАНТА Италия - ДИНАМО Хорватия - 2:0

Голы: Муриэль, 27 (с пенальти); Гомес, 47.

Аталанта: Голлини, Толои, Кьяер, Паломино, Хатебур (Кастань, 65), Де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Гомес (Малиновский, 90), Муриэль (Иличич, 61).

Динамо: Ливакович, Теофиль-Катрин, Дилавер, Перич, Стоянович (Гьира, 75), Ольмо (Шитум, 90+3), Адеми, Иванушец (Гояе, 67), Леовац, Петкович, Оршич.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" прервал чудовищную серию с богатейшей командой мира в Лиге чемпионов.