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Это какая-то дичь: соцсети ярко отреагировали на скандал с Зозулей в Испании

понедельник, 16 декабря 2019, 19:54
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Пользователи в сети интернет бурно отреагировали на скандал с украинским форвардом испанского "Альбасете" Романом Зозулей, в адрес которого болельщики в матче Сегунды с "Райо Вальекано" скандировали оскорбительные кричалки и называли его нацистом.

Так, украинцы дружно поддержали футболиста, который достаточно близко пережил случившееся. Некоторые из болельщиков отметили, что из-за случившегося, вполне вероятно, "Альбасете" будет присуждена техническая победа, творцом которой выступил Зозуля. Многие также предположили, что руку к данному инциденту могла приложить Россия.

"Апостроф" собрал самые яркие цитаты на скандал с украинским футболистом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что гол Зозули принес победу "Альбасете" в битве с лидером чемпионата.

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