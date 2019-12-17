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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Больше годового бюджета "Динамо": стало известно, сколько "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов

вторник, 17 декабря 2019, 20:43
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Донецкий "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов 44,5 миллионов евро.

Об этом сообщает Swiss Ramble.

"Горняки" получили 15,25 миллионов евро за попадание в групповой турнир. 5,7 миллионов евро украинский клуб получил за шесть матчей турнира. Еще 23,3 миллиона евро "Шахтера" заработал за свою позицию в таблице рейтинга УЕФА.

Напомним, что "Шахтер" занял третье место в своей группе и продолжит выступления в Лиге Европы. В 1/16 финала донецкий клуб встретится с чемпионом Португалии - "Бенфикой".

Стоит отметить, ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что годовой бюджет клуба составляет около 35 миллионов евро.

Напомним, что "Шахтер" продлил контракт с лучшим бомбардиром команды. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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