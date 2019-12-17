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Бывший наставник "Динамо" возглавит российский клуб

вторник, 17 декабря 2019, 10:56
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Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавит волгоградский "Ротор".

Об этом сообщает Betting Insider.

Согласно информации источника, все условия будущего сотрудничества 46-летнего специалиста и российского клуба практически уже согласованы. В тренерский штаб белоруса войдет бывший нападающий киевлян Максим Шацких.

Напомним, Хацкевич возглавлял "Динамо" в период с 2017 по 2019 года. В августе руководство киевского клуба отправило тренера в отставку.

Шацких работал в академии "Динамо". "Бело-синих" он покинул также летом текущего года.

"Ротор" выступает во втором по силе дивизионе России и лидирует после 25 туров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" расстанется с европейским легионером из-за алкогольного скандала.

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