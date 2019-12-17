Кто на "Барселону"? "Реал" объявил заявку на "эль-класико"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил состав на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной". Смотреть онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал" на "Апострофе".

Из-за травм игру пропустят защитник Марсело, полузащитники Хамес Родригес, а также нападающий Эден Азар.

Полностью заявка "Реала" выглядит так:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Гарет Бэйл.

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится завтра, 18 декабря. Начало поединка - в 21:00.

Изначально матч должен был состояться в октябре, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.

Напомним, что в 17-м туре чемпионата Испании "Реал" спас игру с "Валенсией", "Барселона" не смогла победить "Реал Сосьедад".