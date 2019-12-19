Сильнейший клуб Европы совершил первый зимний трансфер: фото

Английский "Ливерпуль", который на данный момент является сильнейшим клубом Европы, подписал соглашение с австрийским "Зальцбургом" по поводу перехода форварда Такуми Минамино.

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

В данный момент подробностей соглашения футболиста с "Ливерпулем" нет, но уже точно известно, что за новичка "красные" заплатят австрийскому клубу 7,25 миллиона евро.

Игрок присоединится к своей новой команде 1 января, когда будет открыто трансферное окно.

В текущем сезоне игрок сборной Японии сыграл за "быков" 22 матча, в которых забил девять голов и отдал 11 голевых передач.

Напомним, что 18 декабря "Ливерпуль" пробился в финал Клубного чемпионата мира.