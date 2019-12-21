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Горд быть украинцем: Зозуля обратился к болельщикам после скандала в Испании

суббота, 21 декабря 2019, 10:55
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Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля обратился к болельщикам после громкого скандала, который случился в матче 20-го тура испанской Сегунды с "Райо Вальекано".

Футболист написал соответствующий пост в социальной сети Facebook.

Так, Зозуля сообщил, что получил неимоверную поддержку от соотечественников после травли со стороны испанских болельщиков. Также он поблагодарил всех, кто помогал ему пережить трудный момент - от президента до обычного украинца. "Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем. Я не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор", - написал 30-летний форвард.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети ярко отреагировали на скандал с Зозулей в матче чемпионата Испании.

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