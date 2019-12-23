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Ломаченко рассказал, когда состоится самый ожидаемый бой в его карьере

понедельник, 23 декабря 2019, 10:28
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Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко рассказал, когда стоит ждать его боя с американцем Теофимо Лопесом, который владеет поясом IBF.

Соответствующее заявление украинский боксер сделал в интервью YouTube-каналу Loma official.

Так, Ломаченко рассказал, что уже существует договоренность с американским боксером о проведении боя в апреле 2020 года, однако пока не известна дата. По словам боксера, они ожидают официального подтверждения боя, после чего начнут к нему подготовку.

Отметим, что в случае победы Ломаченко исполнит свою мечту и станет абсолютным чемпионом мира. Он может стать вторым украинцем после Александра Усика, кому удастся это сделать.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новоявленный чемпион мира оскорбил Ломаченко.

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