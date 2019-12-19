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Выброшу его пояс: новоявленный чемпион мира оскорбил Ломаченко

четверг, 19 декабря 2019, 22:15
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Американский боксер Теофимо Лопес, который в декабре стал чемпионом мира в легком весе по версии IBF, отметился очередным оскорбительным заявлением в адрес украинца Василия Ломаченко.

Слова Лопеса приводит SiriusXM.

"Я нокаутирую Ломаченко. Я думаю, что мне не отдадут победу, если исход боя будет определяться решением судей. В WBC сказали, что Ломаченко в случае победы станет абсолютным чемпионом мира, а мне придется драться за их пояс. Так вот, я заберу у Ломаченко пояс франчайзинового чемпиона WBC и выброшу его на пол. Мне не нравится Ломаченко, как человек. Он относится к людям, как говнюк", - сказал Лопес.

Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. В данный момент 31-летний Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA и WBC. За свою карьеру украинец провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. На счету 22-летнего Лопеса 15 побед в 15 поединках.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко готов провести бой с Лопесом. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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