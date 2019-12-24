Новая жертва: Ломаченко назвал своего самого желаемого соперника

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко назвал своего самого желаемого соперника.

Соответствующее заявление украинский боксер сделал в интервью YouTube-каналу Loma official.

Так, Ломаченко рассказал, что самым интересным соперником для него является Джервонта Дэвис. По словам украинца, бой против непобежденного американца был для него привлекательным и раньше, когда тот выступал еще во втором полулегком весе. Теперь же Ломаченко намерен встретиться с Дэвисом после объединительного чемпионского боя с другим американцем - Теофимо Лопесом.

На профессиональном ринге Дэвис провел 22 поединка и во всех одержал победы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новоявленный чемпион мира оскорбил Ломаченко.