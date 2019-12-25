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Наказание будет: посол Украины в Испании сделал заявление о скандале с Зозулей

среда, 25 декабря 2019, 12:49
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Посол Украины в Испании Анатолий Щерба прокомментировал скандал вокруг украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули, которого болельщики "Райо Вальекано" назвали нацистом.

Слова Щербы приводит "Укринформ".

"Наказание будет. Прежде всего для клуба. И оно, в принципе, уже есть: дисциплинарная комиссия, которая состоит из представителей как национальной федерации футбола, так и Ла Лиги, применит санкции к клубу. Скажем, если будут доигрывать второй тайм этого матча, то это произойдёт при пустых трибунах.

Также могут быть применены соответствующие финансовые санкции для того, чтобы наказать за то, что такая провокация случилась. Хотел бы сказать, что и президент клуба "Альбасете", где играет Роман Зозуля, и президент "Райо Вальекано" однозначно осудили то, что произошло на стадионе", - сказал Щерба.

Напомним, что в ходе первого тайма болельщики "Райо Вальекано" начали скандировать кричалку "Зозуля, ты нацист". Из-за действий фанатов главный арбитр остановил встречу на несколько минут. Позже игра была возобновлена, но на вторую половину игроки "Альбасете" не вышли в знак поддержки украинца.

Стоит отметить, что в 2017 году Зозуля перешел в "Райо Вальекано". Однако из-за давления со стороны фанатов, которые обвинили украинца в нацистских взглядах, клуб разорвал контракт с футболистом.

Ранее сообщалось, что Зозуля отреагировал на скандал с фанатами. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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