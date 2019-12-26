Футбольный клуб приближенного к Путину олигарха опозорился в чемпионате Англии

В матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на своем поле проиграл "Саутгемптону" со счетом 0:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Гости открыли счет на 31-й минуте, отличился Майкл Обафеми. Во второй половине встречи преимущество "святых" закрепил Натан Редмонд.

Стоит отметить, что "Саутгемптон" в нынешнем сезоне установил антирекорд английской Премьер-лиги, проиграв "Лестеру" со счетом 0:9.

Напомним, что владельцем "Челси" является российский олигарх Роман Абрамович.

После 19 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Саутгемптон" благодаря победе оторвался от зоны вылета, поднявшись на 14-ю позицию.

"Челси" – "Саутгемптон" - 0:2 (0:1)

Голы: Обафеми (31), Редмонд (73)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Томори, Эмерсон, Виллиан (Педро, 84), Жоржиньо, Хадсон-Одои (Пулишич, 67), Канте, Зума (Маунт, 46), Абрахам.

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Стивенс, Соареш, Бертран, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг (Ромеу, 86), Хейбьерг, Адамс (Буфаль, 80), Обафеми (Ингз, 69).

Предупреждения: Бертран (30), Жоржиньо (58), Канте (62), Томори (62), Буфаль (90).

Напомним, ранее сообщалось, что "Челси" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" в матче чемпионата Англии. С подробностями можно ознакомиться здесь.