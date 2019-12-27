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Известный украинский клуб может прекратить существование

пятница, 27 декабря 2019, 10:42
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Президент ФК "Нива" (Винница) Вадим Кудияров рассказал о серьезных финансовых проблемах своего клуба.

Слова Кудиярова приводит официальный сайт "Нивы".

Так, президент рассказал, что клуб рассчитывает на серьезную финансовую поддержку со стороны винницких властей. По его словам, без помощи руководства города и области "Нива" не сможет существовать. Если клуб не получит необходимое финансирование, он может прекратить свое существование - подытожил Кудияров.

Напомним, в сезоне-1995/96 "Нива" дошла до финала Кубка Украины, где уступила киевскому "Динамо" (0:2). В следующем сезоне винницкий клуб единственный раз в своей истории участвовал в еврокубках.

В настоящее время "Нива" занимает 9-е место в Группе А Второй лиги чемпионата Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что гол Малиновского получил признание в Европе.

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