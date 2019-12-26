Я здесь лучший: американский чемпион мира вновь уколол Ломаченко

Американский боксер Теофимо Лопес, который в декабре стал чемпионом мира в легком весе по версии IBF, произнес очередную колкость в адрес украинца Василия Ломаченко.

Слова Лопеса приводит YouTube-канал Curran Bhatia.

"Конечно, я побью Ломаченко. Я не требовал бой с ним, а просто хочу надрать ему задницу. Мне не нравится Василий, я не уважаю его. Он некрасиво ведет себя за пределами бокса. Да, он является чемпионом мира. Но он далек от людей. Я не люблю таких, как он.

Я не отрицаю заслуг Ломаченко. Но я лучший в легком весе. Поэтому он должен победить меня, чтобы стать лучшим. Я же лишь хочу подарить фанатам большой бой", - заявил Лопес.

Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. В данный момент 31-летний Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA и WBC. За свою карьеру украинец провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. На счету 22-летнего Лопеса 15 побед в 15 поединках.

Напомним, ранее Ломаченко рассказал, кого он считает самым желаемым соперником для себя. С подробностями можно ознакомиться здесь.