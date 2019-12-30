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Без "Динамо" и "Шахтера": назван лучший тренер чемпионата Украины 2019 года

понедельник, 30 декабря 2019, 15:35
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Всеукраинское объединение футбольных тренеров назвало имя лучшего наставника высшего дивизиона чемпионата Украины 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так, согласно среднему подсчету оценок, которые выставлялись тренерам в каждом туре чемпионата Украины, лучшим по итогам уходящего года стал наставник черниговской "Десны" Александр Рябоконь. 55-летний специалист набрал 4,34 балла. Он шесть раз признавался лучшим тренером тура в 2019 году.

В пятерке лучших также оказались Луиш Каштру ("Шахтер") - 4,32, Виктор Скрипник ("Заря") - 4,32, Владимир Шаран ("Александрия") - 4,20 и Алексей Михайличенко ("Динамо") - 4,06.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский клуб может прекратить существование.

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