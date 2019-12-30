Без "Динамо" и "Шахтера": назван лучший тренер чемпионата Украины 2019 года

Всеукраинское объединение футбольных тренеров назвало имя лучшего наставника высшего дивизиона чемпионата Украины 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так, согласно среднему подсчету оценок, которые выставлялись тренерам в каждом туре чемпионата Украины, лучшим по итогам уходящего года стал наставник черниговской "Десны" Александр Рябоконь. 55-летний специалист набрал 4,34 балла. Он шесть раз признавался лучшим тренером тура в 2019 году.

В пятерке лучших также оказались Луиш Каштру ("Шахтер") - 4,32, Виктор Скрипник ("Заря") - 4,32, Владимир Шаран ("Александрия") - 4,20 и Алексей Михайличенко ("Динамо") - 4,06.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский клуб может прекратить существование.