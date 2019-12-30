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Его все боятся: игрок сборной Украины открыл неожиданную сторону Шевченко

понедельник, 30 декабря 2019, 12:35
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Форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук признался, что в национальной команде все боятся главного тренера Андрея Шевченко.

Об этом 24-летний нападающий сказал в интервью YouTube-каналу ВацкоLive.

Так, футболист заявил, что Шевченко является отличным мотиватором. Также он отметил, что с приходом тренера в национальную команду уровень сборной поднялся во всех смыслах - подготовке, тактике, быту и так далее. "Все его боятся в раздевалке, но в хорошем смысле, а также уважают", - подытожил Яремчук.

Напомним, под руководством Шевченко сборная Украины вышла на чемпионат Европы 2020 года с историческим рекордом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что названо имя лучшего игрока сборной Украины в квалификации Евро-2020.

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