Эта история раздражает: звезда мирового футбола высказался о скандале на матче "Шахтер" - "Динамо"

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар высказался о скандале, который случился в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо". Во время встречи полузащитники "горняков" Тайсон и Дентиньо подверглись оскорблениям на расовой почве со стороны болельщиков.

Слова Неймара приводит France Football.

Так, бразилец заявил, что эпизоды с проявлением расизма во время матчей ему не нравятся. По его словам, таких ситуаций не должно быть. "История с Дентиньо и Тайсоном или с Марио Балотелли - это для меня неприемлемо", - сказал нападающий "Пари Сен-Жермен".

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