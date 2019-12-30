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Эта история раздражает: звезда мирового футбола высказался о скандале на матче "Шахтер" - "Динамо"

понедельник, 30 декабря 2019, 17:45
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Форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар высказался о скандале, который случился в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо". Во время встречи полузащитники "горняков" Тайсон и Дентиньо подверглись оскорблениям на расовой почве со стороны болельщиков.

Слова Неймара приводит France Football.

Так, бразилец заявил, что эпизоды с проявлением расизма во время матчей ему не нравятся. По его словам, таких ситуаций не должно быть. "История с Дентиньо и Тайсоном или с Марио Балотелли - это для меня неприемлемо", - сказал нападающий "Пари Сен-Жермен".

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира увел шикарную модель у известного певца.

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