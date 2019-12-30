Прокачал фанатов: Милевский появился на улицах Киева в роли Деда Мороза

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский, ныне выступающий за "Динамо" из Бреста, появился на улицах столицы Украины в роли Деда Мороза.

Соответствующий ролик появился на канале 34-летнего нападающего в YouTube.

В комментарии к клипу Милевский написал: "В новом видео я немного прокачал киевских болельщиков".

Отметим, что свой канал в YouTube футболист создал лишь 10 дней назад. Сейчас на нем размещены два видео. В первом ролике Милевский показал, как отдыхал в столице Украины с бывшим партнером по киевскому "Динамо" Александром Алиевым.

Милевский выступал за киевское "Динамо" с 2002 по 2013 годы. С командой он по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины и четырежды - Кубок страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевский поделился милым фото со своей эффектной подругой.