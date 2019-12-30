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Звезда "Реала" оказался в центре громкого скандала: детали

понедельник, 30 декабря 2019, 11:24
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Звездный голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа оказался в центре громкого скандала.

Об этом сообщает Daily Star.

Согласно информации источника, 27-летний вратарь еще во время выступлений за лондонский "Челси" закрутил роман со своей соседкой Эльзой Айзек. Отмечается, что ради футболиста та рассталась со своим мужем, с которым воспитывала четырех детей. Отношения на стороне бельгиец завел, когда состоял в отношениях с Мартой Домингес.

Расстался с соседкой Куртуа лишь после того, как стало известно, что она забеременела от него. Футболист потребовал от Айзек сделать аборт, но та отказалась. В 2017 году женщина родила от бельгийского вратаря ребенка, которого он отказался признавать.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" упустил победу в "класико".

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