Изрезали и ограбили: экс-чемпиону мира по боксу отомстили за ДТП

Бывший чемпион мира по боксу Хорхе Барриос подвергся вооруженному нападению, после которого он оказался в больнице.

Об этом сообщает vringe.com.

Согласно информации источника, инцидент случился в аргентинском городе Капилья-дель-Монте перед Новым годом. На Барриоса напал человек по имени Энрике Икаро. Он изрезал боксера ножом и забрал у него телефон и бумажник. После нападения Барриос был доставлен в больницу, где ему диагностировали травмы грудной клетки, правой руки и спины.

Отмечается, что нападение связано с ДТП, которое случилось в 2010 году. Барриос оказался причастен к аварии, которая унесла жизнь 20-летней беременной девушки. Суд признал Барриоса виновным в ДТП и вынес ему приговор о лишении свободы сроком на три с половиной года. В 2018 году боксер возобновил профессиональную карьеру, после чего одержал три победы в трех боях.

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