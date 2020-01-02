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Звезду мирового футбола засняли пьяным во время новогодней вечеринки: видео

четверг, 02 января 2020, 10:34
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Бразильский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар громко отпраздновал Новый год во время вечеринки на пляже.

Так, в сеть интернет попало видео, на котором 27-летний футболист, пританцовывая, идет за руку со своим другом. При этом походка нападающего французского клуба вовсе не выглядит уверенной.

Отмечается, что Неймар прибыл на вечеринку уже на рассвете. Во время праздничного мероприятия он вел себя достаточно активно - отдыхал и танцевал.

Напомним, трансфер Неймара летом 2017 года до сих пор остается самым дорогим в истории футбола. Тогда "Пари Сен-Жермен" заплатил за него "Барселоне" 222 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда мирового футбола высказался о скандале на матче "Шахтер" - "Динамо".

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