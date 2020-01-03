RU  UA  EN

пятница, 3 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 января

08:44
Адский стыд: сети возмутил эксперимент с фигуранткой дела Шеремета, фото и видео
07:52
Крушение самолета "Антонов" в Судане: появились новые данные о жертвах
07:12
Вкусная кутья на Рождество за 30 минут: простой рецепт и советы приготовления
06:52
"Джавелины" стали еще мощнее: США приготовили "сюрприз" для российской армии
06:30
Гороскоп на 3 января: Весов ждет сильная конкуренция, а Рыбам придется решать чужие проблемы
06:20
Морозы до -9: синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине
04:11
В России самоликвидировался опасный наемник, воевавший на Донбассе: фото
03:10
Больше есть не захочется: в Херсоне нашли жуткую находку в сладостях, фото
02:03
Ученые обнаружили на Земле удивительный минерал, прилетевший из космоса
01:15
Европу ждет катастрофа: климатологи озвучили тревожный прогноз
00:10
В Киеве водитель отметился "феерической" парковкой: сеть возмутило фото

2 января

23:46
Появились печальные фото санатория в Крыму, отобранного у Коломойского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Фанаты определили лучшего игрока "Динамо" в 2019 году

пятница, 03 января 2020, 09:57
переглянути новину українською

Болельщики киевского "Динамо" путем голосования на официальном сайте клуба определили лучшего игрока команды в 2019 году.

Согласно выбору фанатов, лучшим в составе "бело-синих" в 2019 году был признан вингер Карлос де Пена. Свои голоса за уругвайца отдал 31% болельщиков.

Всего в голосовании приняло участие больше 7 тысяч человек.

В 2019 году де Пена сыграл в составе "Динамо" 32 матча. На счету вингера 6 забитых мячей и 7 результативных передач.

Де Пена перешел в "Динамо" в апреле минувшего года на правах свободного агента. Его последним клубом до переезда в Украину был уругвайский "Насьональ". Также он выступал за испанский "Овьедо" и английский "Мидлсбро".

Ранее "Апостроф" сообщал, что назван лучший тренер чемпионата Украины 2019 года.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Челси - 1:2 Хроника матча, видео голов

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 3:2 Хроника матча, видео голов

Лестер - Ливерпуль - 0:4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: