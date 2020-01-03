Фанаты определили лучшего игрока "Динамо" в 2019 году

Болельщики киевского "Динамо" путем голосования на официальном сайте клуба определили лучшего игрока команды в 2019 году.

Согласно выбору фанатов, лучшим в составе "бело-синих" в 2019 году был признан вингер Карлос де Пена. Свои голоса за уругвайца отдал 31% болельщиков.

Всего в голосовании приняло участие больше 7 тысяч человек.

В 2019 году де Пена сыграл в составе "Динамо" 32 матча. На счету вингера 6 забитых мячей и 7 результативных передач.

Де Пена перешел в "Динамо" в апреле минувшего года на правах свободного агента. Его последним клубом до переезда в Украину был уругвайский "Насьональ". Также он выступал за испанский "Овьедо" и английский "Мидлсбро".

Ранее "Апостроф" сообщал, что назван лучший тренер чемпионата Украины 2019 года.