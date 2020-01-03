Не смог досчитать до 10: в Англии футбольный судья попал в дикий скандал

В матче одной из низших футбольных лиг Англии между командами "Донкастер Роверс" и "Оксфорд Юнайтед" случился скандал, в центре которого оказался арбитр Себ Стокбридж.

Во время встречи судья назначил штрафной в сторону хозяев. Традиционно рефери принялся отсчитывать девять метров, чтобы установить стенку из игроков "Донкастер Роверс". Однако вместо традиционных для этого десяти шагов Стокбридж сделал только семь. На недочет арбитру принялись указывать футболисты "Оксфорд Юнайтед". Тем не менее, арбитр отказался пересчитывать отмеренное для стенки расстояние.

Сам матч завершился победой "Донкастер Роверс" со счетом 1:0.

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