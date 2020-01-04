Два российских спортсмена приняли украинское гражданство

Российские хоккеисты Олег Петров и Сергей Афанасьев приняли украинское гражданство.

Об этом сообщается на официальной странице в Facebook хоккейного клуба "Днепр" (Херсон).

Вполне вероятно, что оба будут выступать за сборную Украины.

27-летний Петров выступает на позиции вратаря, 26-летний Афанасьев действует в обороне. Оба выступают за "Днепр". Петров уже выступал за сборную Украины на одном из международных турниров.

Петров также выступал за "Сибирских снайперов" (Новосибирск), "Белых Медведей" (Челябинск), "Трактор" (Челябинск), "Ариаду" (Волжск), "Алматы", "Генералов" (Киев) и "Кременчуг". Афанасьев поиграл за "Сарыарку" (Караганда), "Беркут" (Караганда), "Снежных Барсов" (Астана), "Генералов" (Киев) и "Стяуа" (Бухарест).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины успешно выступила на чемпионате мира по хоккею.