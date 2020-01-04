RU  UA  EN

суббота, 4 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 января

19:00
5 скромных, но приятных подарков на Рождество - чем бюджетно порадовать близких
18:59
Закрывают море: в сети вызвал гнев произвол оккупантов в Крыму
18:10
Богатство "козака" Гаврилюка: журналисты узнали об имуществе экс-нардепа
17:02
В сети забавной фотожабой высмеяли заявление Путина про доходы россиян
16:38
Михаил Поплавский и Олег Винник объявили о выходе "Української пісні року"
16:28
Избранник от народа: в Украине ажиотаж вокруг мультфильма про короля-осла, видео
16:25
В Днепре маршрутка попала в серьезное лобовое ДТП: фото и видео
16:05
Взрыв на детской репетиции под Тернополем: новые детали и фото, сделанное внутри клуба
16:02
Леся Никитюк борется с остатками новогоднего стола, и на ее фото поклонники узнают себя
15:40
У кого длиннее: в Донецке сделали интересное наблюдение в новогоднюю ночь
14:57
Под Запорожьем в огне погибли маленькие дети: фото, видео и все детали трагедии
14:35
Белла Хадид похвасталась соблазнительной фигурой в шортах украинского дизайнера: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Два российских спортсмена приняли украинское гражданство

суббота, 04 января 2020, 19:17
переглянути новину українською

Российские хоккеисты Олег Петров и Сергей Афанасьев приняли украинское гражданство.

Об этом сообщается на официальной странице в Facebook хоккейного клуба "Днепр" (Херсон).

Вполне вероятно, что оба будут выступать за сборную Украины.

27-летний Петров выступает на позиции вратаря, 26-летний Афанасьев действует в обороне. Оба выступают за "Днепр". Петров уже выступал за сборную Украины на одном из международных турниров.

Петров также выступал за "Сибирских снайперов" (Новосибирск), "Белых Медведей" (Челябинск), "Трактор" (Челябинск), "Ариаду" (Волжск), "Алматы", "Генералов" (Киев) и "Кременчуг". Афанасьев поиграл за "Сарыарку" (Караганда), "Беркут" (Караганда), "Снежных Барсов" (Астана), "Генералов" (Киев) и "Стяуа" (Бухарест).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины успешно выступила на чемпионате мира по хоккею.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Челси - 1:2 Хроника матча, видео голов

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 3:2 Хроника матча, видео голов

Лестер - Ливерпуль - 0:4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: