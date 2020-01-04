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Лучший за последние 10 лет: украинский тренер получил серьезное признание в Европе

суббота, 04 января 2020, 16:47
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Известного украинского футболиста, а ныне наставника, Сергея Реброва признали лучшим тренером десятилетия в венгерском "Ференцвароше".

Решение принимали болельщики клуба, о чем сообщает местная пресса.

"Первое место с большим отрывом досталось украинскому тренеру Сергею Реброву, за которого свой голос отдали 1627 респондентов, что составило 72,7% от общего количества. Ребров пришел в команду в августе 2018 года и сумел выиграть чемпионат Венгрии и вывести клуб в групповой раунд Лиги Европы", - отмечают венгерские СМИ.

Следом за Ребровым в голосовании разместился Томас Долл (16,5%), а третье место занял Рикардо Мониша (3,4%).

Напомним, что украинский полузащитник будапештского "Ференцвароша" Александр Зубков отметился дублем в матче 15-го тура чемпионата Венгрии против "Академии Пушкаша".

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