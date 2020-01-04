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"Реал" одержал крупную победу и вышел в лидеры чемпионата Испании: видео

суббота, 04 января 2020, 19:43
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"Реал" разгромил "Хетафе" в выездном матче 19-го тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

Открыть счет гостям удалось на 34-й минуте благодаря автоголу голкипера хозяев Давида Сории. На 53-й минуте преимущество гостей закрепил Рафаэль Варан, ударом головой переигравший вратаря "Хетафе". Третий гол в ворота хозяев уже под занавес матча забил Лука Модрич, отправивший мяч уже в пустые ворота после паса Феде Вальверде.

Победа позволила "Реалу" возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе "сливочных" 40 очков. Они опережают "Барселону", которая свой матч 19-го тура сыграет сегодня вечером с "Эспаньолом", на одно очко. "Хетафе", имея в активе 30 очков, занимает 7-е место.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

19-й тур

ХЕТАФЕ - РЕАЛ - 0:3

Голы: Сория, 34 (автогол); Варан, 53; Модрич, 90+6.

Хетафе: Сория, Кукурелья, Джене, Кабрера, Ньом (Ндиайе, 81), Арамбарри, Максимович, Фажр (Молина, 60), Суарес, Анхель Родригес, Мата (Портильо, 80).

Реал: Куртуа, Милитао, Менди, Карвахаль, Варан, Каземиро, Кроос (Вальверде, 71), Иско (Винисиус Жуниор, 71), Модрич, Бэйл, Бензема (Йович, 81).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА:

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда "Реала" оказался в центре громкого скандала.

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