Канада обыграла Россию в ярком финале молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады была сильнее команды России в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась победой канадцев со счетом 4:3.

Примечательно, что по ходу матча россияне вели в счете 3:1, однако молодые канадцы не только смогли его сравнять, но и вырвали победу.

Третье место на турнире заняла Швеция, которая обыграла Финляндию со счетом 3:2.

Отметим, что Россия играла в решающем матче молодежного ЧМ по хоккею впервые с 2016 года. В целом же россияне не выигрывали ЧМ с 2011 года.

Что касается канадских хоккеистов, то в предыдущий раз они становились чемпионами мира в 2018 году.

Напомним, что сборная Украины завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею среди спортсменов в возрасте до 20 лет.