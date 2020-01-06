Легионер "Динамо" рассказал о финансовых проблемах клуба

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар рассказал, что киевский клуб испытывает определенные финансовые сложности.

Слова Кадара приводит Nemzeti Sport Online.

"Команда летит на сбор в Турцию, хотя до этого мы несколько лет подряд отправлялись на Мальорку в Испании. Сейчас, по всей видимости, у клуба нет денег, поэтому мы отправляемся в Анкару", - сказал венгр.

29-летний Кадар выступает за "Динамо" с февраля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за украинский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с бело-голубыми действует до лета 2023 года.

"Динамо" достаточно неровно провело первую половину сезона. После 18 туров клуб занимает второе место в чемпионате Украины, отставая от лидирующего "Шахтера" на 14 очков. Также киевляне не пробились в групповой турнир Лиги чемпионов, а затем не сумели выйти в плей-офф Лиги Европы. При этом "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, а в Кубке страны вышло в четвертьфинал, где встретится с "Александрией".

Напомним, ранее стало известно об уходе из "Динамо" игрока сборной Украины. С подробностями можно ознакомиться здесь.